¿Problemas con Nodal? Ángela Aguilar confiesa que los últimos meses han sido “crueles”

¿Hay problemas matrimoniales entre Ángela Aguilar y Christian Nodal? La polémica pareja sigue dando de qué hablar. En una emotiva declaración, la hija de Pepe Aguilar abrió su corazón y compartió los difíciles momentos que ha vivido recientemente.

La joven cantante reconoció que “han sido meses muy crueles”, haciendo referencia a los dimes y diretes que han rodeado su relación desde que se dio a conocer su romance con Nodal, pocos días después de la separación que este tuvo de la argentina Cazzu.

La intérprete de “La Llorona” aseguró que estos últimos meses han sido “muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también”. Sin embargo, Ángela Aguilar también destacó la importancia del apoyo incondicional que ha recibido de su pareja, Christian Nodal.

“Yo sólo puedo decir cosas buenas de mi esposo. Es un mega hombre, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo (...) Me da mucha fuerza (…) Siento que yo no podría estar ni sonriendo en este momento si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”, aseveró.

#EntrevistaExclusivaM#MarianoOsorio ♬ sonido original - Mariano Osorio @marianoosoriooficial “Me dijeron que estaba con el equivocado… surgió de mi historia personal.” Con el corazón en la mano, @Angela Aguilar :) habla con valentía sobre el amor, las críticas, mantenerse fiel a uno mismo y el alma detrás de su canción más íntima. En esta entrevista, compartimos mucho más que música: compartimos verdad, afecto y el orgullo de verla crecer. La entrevista completa YA DISPONIBLE en mi canal de Youtube @marianoosoriooficial: https://youtu.be/IYmGHITzvaA #Á #ÁngelaAguilar

Con estas declaraciones se descarta que existan problemas entre la pareja de cantantes.

