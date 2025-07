Zior Park regresa a México tras éxito rotundo en tierra azteca

Cuando hablamos de música de Corea del Sur, pensamos en el modelo de la industria del K-Pop, pero la propuesta de ese país es más grande. Por ejemplo, Zior Park , quien se define como una artista que crea música, videos y muchas otras cosas.

Tras el lanzamiento de su último álbum A BLOODSUCKER un proyecto audaz y autobiográfico, que fusiona la estética del rock clásico con una narrativa teatral y una temática vampírica; Zior Park regresa a la Ciudad de México.

Se presentará el 1 de noviembre de 2025 en el Foro La Paz. El concierto titulado BLOODY DAY invita a los fans a una experiencia catártica e inmersiva: una noche llena de ruido, espectáculo e intensidad emocional. Para este disco, Zior explora una estética que combina lo visual y musical y en adn40 platicamos con el artista.

¿Por qué elegiste una estética gótica para este álbum?

-Creo que la estética común entre los vampiros y los géneros rock es la gótica. En lugar de convertirla en algo nuevo, quería que fuera más intuitiva e impactante para la gente.

El disco está compuesto por 12 canciones que muestran la evolución del protagonista. ¿Cómo se transforma el amor a medida que avanza el álbum?

-A medida que avanzaba este álbum, me di cuenta del valor del amor. Llegué a comprender que el amor puede cambiar todas mis prioridades. Hacia el final del álbum, aprendí a sacrificarme y ahora he empezado a amar a los que me rodean.

¿Qué géneros combinas en este álbum y por qué?

-En este álbum, quería mezclar géneros rockeros con instrumentos electrónicos retro. Mi objetivo era crear un personaje vampiro más moderno en lugar de uno clásico.

Un tema constante en tu trabajo es la ironía, que creo que es una herramienta necesaria en estos tiempos en los que a veces nos falta pensamiento crítico. ¿Cómo se puede utilizar de forma adecuada?

-Creo que todos los seres humanos somos contradictorios. En este álbum, quería contar la historia de una chica perjudicada por mis contradicciones. Gracias a ella, pude enfrentarme a mis propias contradicciones e intenté escribir con honestidad sobre esas partes conflictivas. Creo que los artistas deben ser honestos en su trabajo. Es una pena que muchos artistas de hoy en día estén perdiendo esa sinceridad.

Para ser sincera, cuando vi el vídeo de “Twisted Fantasy”, me sorprendió la escena de la morgue. ¿Cómo trabajas con imágenes como esas en tiempos en los que la muerte acecha (pero de mala manera, debido a la violencia)?

-En la escena del funeral, los dolientes que me consuelan deberían ser todos yo mismo. Pensé que estaría bien que yo mismo observara las situaciones causadas por mí y me burlara de ellas. Así es como acabé creando esa escena.

Zior Park saltó a la fama internacional con “CHRISTIAN” en 2023 y, desde entonces, ha cultivado una fiel base de fans en México. Su primer concierto en nuestro país fue el año pasado y marcó un momento crucial en su carrera.

El año pasado estuviste en México y este año vas a volver. ¿Qué lecciones has aprendido que aplicarás en el próximo concierto?

-Esta vez quiero ofrecer una actuación aún más apasionada. Muchas de las canciones de este álbum son perfectas para cantar y bailar juntos. La última vez no me di cuenta de lo apasionados que pueden ser los fans mexicanos, así que esta vez quiero que nos animemos aún más juntos.

¿Qué les dirías a tus fans mexicanos?

-¿Están listos para actuar con este álbum? Quiero que cantemos y bailemos juntos como la última vez. Los quiero a todos. Los boletos para BLOODY DAY estarán a la venta a partir del 16 de julio.

