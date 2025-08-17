Marilyn Manson triunfó y ahora San Luis Potosí va por Rammstein para concierto gratis en Fenapo
Sí, el gobernador de San Luis Potosí buscará hacer lo imposible y traer a Rammstein para un concierto gratuito para una futura edición de la Fenapo
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha llevado la Feria Nacional Potosina ( Fenapo ) al siguiente nivel, luego de la presentación de Marilyn Manson, a la que asistieron más de 200 mil personas. Esto parecía insuperable, pero ahora podría ir por Rammstein para una futura edición.
Desde que se anunció la cartelera de la Fenapo del 2025 hubo una enorme polémica al respecto, ya que trajeron artistas de talla internacional que provocaron récords de asistencia, por lo que San Luis Potosí podría mantener esta tendencia para el futuro.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
La presentación de Marilyn Manson en la Fenapo
Un concierto que quedará en los libros de historia, ya que incluso un grupo religioso logró reunir más de 6 mil firmas para que Manson no se presentara en la feria, pero que no cumplieron su cometido y, al final, el cantante de heavy metal tuvo una presentación que quedará en los libros de historia de los conciertos en México.
La entrada fue gratuita y más de 200 mil personas aprovecharon para ver a Marilyn Manson, con un espectáculo que se hizo viral en redes sociales y puso todos los ojos de la república en San Luis Potosí.
¿Rammstein podría estar en la Fenapo?
El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, es una persona que está muy activo en sus redes sociales, informando muchas de sus actividades e incluso contestando algunos comentarios.
Así, preguntó a la población que, tras el éxito de Marilyn Manson, a qué otro artista les gustaría ver en alguna futura edición, a lo que una persona contestó: “Rammstein”; un comentario que podía pasar desapercibido, pero no fue así.
El gobernador contestó al comentario de “Rammstein” y dijo que “con gusto vamos a buscarlos”, ilusionando a los miles de aficionados de la banda ante un posible concierto gratuito de una de las bandas más legendarias del rock y el metal en las últimas décadas.
¿Cuándo podría llegar Rammstein a la Fenapo?
Recordemos que, por el momento, la banda alemana se encuentra tomando un descanso luego de una gira mundial que realizaron en 2022; de hecho, la banda seguiría fuera de acción durante el 2026, por lo que, con suerte, podrían volver a los escenarios en el 2027.
Además, el gobierno de San Luis Potosí tendría que llevar toda la negociación para un posible concierto de Rammstein , algo que no es sencillo, considerando la enorme producción que los ha destacado en todas sus presentaciones en vivo.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.