Sistema Cutzamala: No habrá cortes de agua en la CDMX y Edomex

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que las no se tiene planeado realizar cortes en el suministro de agua por presuntas obras de reparación y mantenimiento del Sistema Cutzamala en las próximas semanas.

El organismo señaló a la información difundida en el sentido de que se esté considerando realizar interrupciones en el abasto de agua a la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) por presuntas obras de reparación y mantenimiento del Cutzamala, no tiene sustento.

La Conagua señaló que será todo lo contrario, ya que se mantendrá la operación regular desde las presas que abastecen al Sistema Cutzamala.

Asimismo señaló que la información difunda es errónea y corresponde a anuncios realizados en 2018, cuando aún no se tenía dicha infraestructura.

La información falsa que se estaba difundiendo señalaba que los cortes de agua en el Sistema Cutzamala se realizarían en tres diferentes fases, y se realizarían a finales de octubre y los primeros días de noviembre.

Finalmente reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con los organismos operadores para mejorar las condiciones hídricas en el Valle de México.

Sistema Cutzamala aumenta su capacidad al 63.2% gracias a las lluvias

El Sistema Cutzamala “,”_id":“0000017c-32f0-d24a-a57e-3afb3af20000″,“_type”:“809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288″}\“>Sistema Cutzamalaregistró una recuperación de sus tres principales presas de 494.2 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, para ubicarse en 63.2%, lo que representa un aumento de 2.7%, en comparación con los datos expuestos el 21 de septiembrepasado, pues se encontraba en 60.5%, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la sesión semanal 1512 del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de Conagua informó que el déficit del Sistema Cutzamala se mantiene en 18.1%, equivalente a menos 142.2 millones de metros cúbicos con respecto a la media histórica.

El director general del OCAVM de la Conagua, Víctor Bourguett Ortiz, informó que la presa El Bosque se ubicó en 96%, es decir, un incremento de 4.5%; la presa Villa Victoria esta en 55.3% de almacenamiento, lo que representó 3.6% de aumento, y la presa del Valle de Bravo con una modificación al alza de 1.2%.

presas-sistema-cutzamala.png

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

lhp