Profeco revisará cobros excesivos en terrazas del Centro Histórico

Después de que en redes sociales trascendieran denuncias sobre cobros excesivos en terrazas del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo supervisiones para descartar abuso en los costos de la comida y bebidas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que será Coordinador General del Centro Histórico, Manuel Oropeza, junto con el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, quienes realicen las revisiones en las terrazas denunciadas.

“Manuel Oropeza, que es el responsable de la Autoridad del Centro Histórico, ya me había comentado esto, entonces le pedí que se pusiera en contacto y hablamos con Ricardo Sheffield. Profeco es quien tiene que revisar que no haya abusos en los precios, entonces estamos trabajandopara que se hagan las revisiones y que no haya ningún abuso”, señaló.

La mandataria hizo un llamado a todos los restaurantes y comercios a dar precios justos ante la llegada de turistas este fin de semana por las festividades del Día de Muertos y el Gran Premio de México.

Sheinbaum Pardo señaló : “Se va a estar revisando. Primero se da la orientación, a nosotros no nos gusta llegar a clausurar, porque ha sufrido mucho el sector con la pandemia, Primero se hace un apercibimiento, y si hay una continuidad en eso, ya vendrá una suspensión de sus actividades”.

Consumo en Terraza Zócalo le salió en más de 4 mil pesos

En redes sociales, una joven llamada Betzabé Zumaya explicó que acudió a una terraza del Zócalo con tres amigos chilenos, por lo que optó por pedir una comida considerada como lo común dentro de México.

Por ello, pidió un guacamole, cuatro órdenes de tacos de arrachera, una cerveza de un litro y otra de medio litro, un servicio de michelada, una limonada y media, además del costo del servicio por el mirador de la terraza.

Todo eso le valió para tener una cuenta total de tres mil 680 pesos únicamente por el consumo de los alimentos y bebidas, además de que pagó hasta 735 pesos extras en propina para el mesero que los atendió.

sga