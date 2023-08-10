Lo que comenzó como una amenaza por parte de las autoridades de la Ciudad de México sobre sacar a las motocicletas menores a 600cc de los carriles centrales de las principales avenidas, ahora el gobierno capitalino firmó un acuerdo con motociclistas con el que se estableció un nuevo reglamento para motos en CDMX, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito.

Con esta medida se busca fortalecer el Reglamento de Tránsito, además se informó sobre el lanzamiento de una campaña de concientización sobre el uso adecuado de la motocicleta y sobre la instalación de cerca de 100 señalamientos en puntos con mayor incidencia de percances.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, explicó que el diálogo con los motociclistas se enfocóen acciones para mejorar la educación vial y la concientización del uso de la motocicleta, esto después de una serie de manifestaciones en contra de la pérdida de libertades al transitar en estos vehículos.

Razones por las que te pueden llevar al corralón, según el nuevo reglamento de motos de la CDMX

De acuerdo con las autoridades capitalinas el objetivo de este nuevo reglamento de tránsito es poner orden cuando no se respeten las reglas básicas al subir a una moto como el uso del casco o tener licencia.

Cabe señalar que desde noviembre de 2022 se reforzó el dispositivo “Salvando Vidas” para evitar accidentes en motocicletas y motonetas y a la fecha se han levantado 93 mil 420 infracciones y 37 mil 942 unidades han sido remitidas al depósito vehicular.

Por este dispositivo se han reducido prácticamente en un 50% desde el último trimestre de 2022 a la fecha las muertes por accidente en motocicleta en CDMX.

Bajo este contexto, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, dio a conocer todas las razones por las que enviarán una motocicleta al corralón:

Transportar a menores de 12 años

No usar casco

Transportar a más personas de lo permitido en cada motocicleta

Conducir sin licencia tipo A1, A2 o permanente

Circular sin placas

Habrá descuentos y entregas de cascos para motociclistas een CDMX

Martí Batres agregó que en los siguientes 45 días los dueños de motocicletas y motonetas podrán tener acceso a un descuento del 50% en su trámite de emplacamiento; también a las personas de bajos recursos se les regalarán mil cascos para quienes tomen los cursos de Motoescuela.

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