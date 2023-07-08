Las motos, autos y tránsito en general, son de los que más contaminación auditiva generan en la ciudad. Por ello se estableció una multapara todos aquellos conductores que tengan escapes modificados y generen un ruido excesivo.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estable que el sonido no debería superar los 65 decibeles en el día y 55 de noche; así como que el nivel máximo de exposición al sonido que el oído puede tolerar y asimilar sin ser dañado de manera temporal o permanente no debe superar los 70 decibles.

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Multa por tener escape ruidoso de moto o auto

El ruido que emite el tubo del escape de un carro o moto al circular debe estar limitado y seguir lo especificado en el artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX).

De hecho, un policía de tránsito puede exigir al conductor a realizar la prueba correspondiente para medir el sonido y en caso de que supere la medida, se deberá pagar una multa de entre 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en este 2023 equivaldría a 2 mil 75 pesos o 3 mil 112 pesos.

Cuál es el límite de ruido que puede hacer un vehículo

Seguramente la mitad de los motociclistas o automovilistas desconocen a partir de cuántos decibeles te pueden multar; así que para que no te agarren en curva mientras vas conduciendo más vale que sepas cuáles son los niveles que debes respetar, según la normativa en México.

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De acuerdo al informede la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) los límites máximos permisibles que se consideran en la NOM-080-ECOL-1994 son:

Vehículos menores a 3 mil kilogramos 86 decibeles

De 3 mil a 10 mil kilogramos 92 decibeles

Más de 10 mil kilogramos 99 decibeles

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