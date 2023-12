¡No caigas!: Así funcionará el Hoy No Circula este sábado 30 de diciembre

Evita acabar el año con una multa . El Hoy No Circula no descansará ni a fin de año, de acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Por esta razón como conductor debes conocer si tu vehículo podrá transitar en la CDMX.

El programa de Hoy No Circula tiene el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de los automóviles que a diario circulan por la capital y está basado conforme las placas y/o matrículas de cada auto.

Es importante que como ciudadano conozcas los pormenores sobre cuáles autos se verán afectados por la aplicación del Hoy No Circula sabatino de este 30 de diciembre. Te contamos los detalles.

Hoy No Circula viernes 30 de diciembre

Para este último sábado del año, las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México no descansarán y al contrario seguirán con las restricciones del Hoy no Circula sabatino.

Estos serán serán los autos que no podrán transitar en la CDMX este 30 de diciembre por el Hoy No Circula del sábado 30 de diciembre:

Todos los vehículos con Holograma 2

Antes de salir verifica que tu vehículo no cuente con este holograma, pues no podrá circular por las calles de la CDMX por el Hoy No Circula sabatino del 30 de diciembre que aplica desde las 5:00 hasta las 22 horas tanto en capital como en el Estado de México.

¿Qué autos exentan el Hoy No Circula?

Aunque en principio el Hoy No Circula aplica para la mayoría de autos, hay algunos que pueden exentar el programa del Gobierno de la CDMX. A continuación te compartimos la lista:



Vehículos con holograma 0 y 00



Que tengan matrículas de auto antiguo y/o clásico



Motos



Híbridos y eléctricos



Coches de personas con discapacidad



Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad públicos



Autos cuya matrícula sea de demostración y/o traslado



Unidades que funcionen con el gas natural

