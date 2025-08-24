Emiten alerta de caída de ceniza en casi toda la CDMX por actividad del Popocatépetl

Diez alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en alerta por la posible caída de ceniza tras la intensa actividad que ha registrado en las últimas horas el volcán Popocatépetl este domingo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que existen condiciones para la caída de ceniza en la mayor parte de la capital tras el reporte del Centro de Avisos de cenizas volcánicas de Washington (VAAC-NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué alcaldías de la CDMX tienen alerta de ceniza?

Las alcaldías que tienen alerta de caída de ceniza son:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Tláhuac Xochimilco

Medidas ante la posible caída de ceniza en la CDMX

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda seguir las siguientes medidas ante la posible caída de ceniza para evitar problemas en la salud.



Evita hacer actividades al aire libre

Protege tus ojos, nariz y boca, si tienes la necesidad de salir a la intemperie

Cierra puertas y ventanas

Sella con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios

Sacude la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies

Tapa tinacos y otros depósitos para que no se contaminen

Cubre aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen

Evita conducir el automóvil, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo

Recomienda a niñas, niños, así como a personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias que eviten el contacto con la ceniza.

Si tienes mascotas, vigila que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.