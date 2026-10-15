Hay mala calidad del aire en CDMX por PM10; ¿habrá Doble Hoy No Circula?

En la CDMX se realiza un constante monitoreo de la calidad del aire para conocer si hay altos índices de contaminación y en caso necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo alto debido a que se detectaron partículas contaminantes PM10.

Estas son fragmentos sólidos o líquidos de polvo, cenizas, hollín, polen o metal que flotan en el aire y están compuestos por silicatos, aluminatos, sulfatos y metales pesados como plomo y níquel. Se generan por el tráfico vehicular, obras de construcción y actividades industriales.

Además son dañinos para la salud ya que debido a su tamaño pueden inhalarse y llegar a las vías respiratorias causando irritación en la nariz, garganta, tos, asma y disminución de la función pulmonar.

Los sectores de la población que están en mas riesgo son los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando los índices de contaminantes superan los 150 puntos y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementa el Doble Hoy No Circula para disminuir las partículas.

Sin embargo, no se tiene previsto que se active por lo que solo descansan los autos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2. Pero s importante que te mantengas atento ante cualquier cambio.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 15 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/og1CYG0nJY — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 15, 2026

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