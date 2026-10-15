¡Fe y devoción por la Virgen! Peregrinos de Atlacomulco abarrotan Basílica de Guadalupe

La devoción por la Virgen de Guadalupe movilizaron alrededor de unos 100 mil peregrinos provenientes del municipio de Atlacomulco en el Estado de México, quienes llegaron a la Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, para cumplir con su tradicional visita anual a la Morenita del Tepeyec.

Entre los fieles se encuentran personas que caminaron durante tres días para llegar al santuario mariano. en una jornada marcada por las muestras de agradecimiento, las oraciones y las peticiones a la Virgen. Luego de su llegada, numerosos peregrinos se instalaron en el atrio de la Basílica para descansar, recueperar fuerzas y participar en las actividades religiosas.

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Peregrinación a la Basílica de Guadalupe: miles de fieles llegan al Tepeyac La fe mueve multitudes: peregrinos de Atlacomulco abarrotan la Basílica de Guadalupe (Karen Ortega)

Se espera la llegada de más peregrinos a la Basílica de Guadalupe

La movilización religiosa continuará durante todo este jueves 15 de octubre, cuando se prevé la salida de otro contingente de peregrinos desde Cuajimalpa, alrededor de las 13:00 horas, con destino al recinto guadalupano.

Muchos de los visitantes permanecerán durante la noche en las inmediaciones del santuario y emprenderán su regreso a casa el viernes, después de cumplir una vez más con esta tradición.

La peregrinación representa para numerosas familias una expresión de fe hacia la Morenita del Tepeyac , que se transmite de generación en generación.

🙏⛪ Llegan miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe



Fieles de Atlacomulco, Edomex, caminaron hasta tres días para visitar a la Virgen. Las peregrinaciones continúan y se prevén afectaciones viales en la zona



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Afectaciones viales por peregrinaciones

Ante la concentración de visitantes a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, se recomienda a los automovilistas y peatones extremar precauciones.

La llegada de contingentes podría provocar congestionamiento vehicular, además de afecaciones a la circulación en las calles cercanas al santuario, por lo que es conveniente anticipar traslados y consultar los reportes de tránsito en la Ciudad de México.

Para miles de creyentes, el cansancio de varios días de caminate queda atrás al llegar al Tepeyac, donde la fe se convierte en el principal motivo para mantener viva una de las tradiciones religiosas más representativas de México.

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