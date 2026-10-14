Entrar a la UNAM es una meta para miles de jóvenes, pero conseguir un lugar no siempre es fácil, pero esto está a punto de cambiar, pues la máxima casa de estudios tienen un nuevo proyecto universitario en la Ciudad de México busca ampliar las oportunidades para quienes quieren continuar sus estudios superiores.

El plantel tendrá capacidad para recibir a más de 10 mil estudiantes y se construirá en una zona de la capital donde se busca ampliar la oferta educativa. ¿Dónde estará el nuevo campus y cuándo podría comenzar a recibir alumnos? Aquí en adn Noticias te contamos.

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¿Dónde estará el nuevo plantel de la UNAM en CDMX?

El nuevo campus se proyecta en la zona suroriente de la Ciudad de México, aunque todavía no se ha informado en qué alcaldía estará ni cuál será el terreno elegido.

El anuncio se dio a conocer durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. Por ahora, las autoridades no han publicado más detalles sobre la ubicación definitiva.

UNAM ampliará sus espacios para recibir hasta 20 mil estudiantes

La nueva sede tendrá capacidad para albergar hasta 20 mil alumnos, una apuesta para abrir más oportunidades educativas en una ciudad donde miles de jóvenes buscan continuar su formación académica.

Sin embargo, aún falta conocer qué carreras o programas se impartirán, así como los requisitos de ingreso y el mecanismo de admisión; estos detalles serán clave para quienes estén interesados en estudiar en el nuevo plantel.

¿Quién construirá el nuevo campus de la UNAM?

El proyecto contempla la participación del Gobierno de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. La administración capitalina estará a cargo de construir las instalaciones, mientras que la UNAM se encargará de equiparlas.

La iniciativa se acordó tras conversaciones entre autoridades capitalinas y el rector de la universidad, Leonardo Lomelí Vanegas; no obstante, todavía no se ha anunciado una fecha para el inicio de las obras ni cuándo podrían llegar los primeros estudiantes.

La nueva sede de la UNAM representa una oportunidad para que más jóvenes continúen sus estudios en la Ciudad de México; aunque todavía faltan detalles sobre su ubicación, las carreras y las fechas de construcción, el proyecto apunta a ampliar el acceso a la educación universitaria.

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