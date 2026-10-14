¡Indignante! Exhiben presunto modus operandi de carteristas en el Metro CDMX | VIDEO

Un video difundido en redes sociales encendió las alertas entre los usuarios el Metro CDMX, luego de mostrar cómo un grupo de personas, presuntos carteristas, aprovecha las aglomeraciones para robar carteras y celulares.

Las imágenes, captadas en la estación Pantitlán, en dirección a metro La Paz, exhiben movimientos sospechosos durante el abordaje de un tren, situación que provocó indignación, además de nuevas denuncias acerca de la inseguridad en el transporte público.

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Usuarios denuncian el modos operandi de los CARTERISTAS en las Instalaciones del Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Logran captar el modos operandi de un grupo de mujeres y hombres dentro de las Instalaciones del #MetroCDMX ‼️🚨 pic.twitter.com/8wNGUQqzVK — Fan MetroViral (@MetroViralMx) October 12, 2026

¿Cómo operan los presuntos carteristas en el Metro CDMX?

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales , las personas señaladas actuarían de manera coordinada para aprovechar los empujones al ingresar a los vagones.

En la grabación se observa cómo dos hombres se colocan cerca de un pasajero, mientras uno de ellos utiliza una chamarra para aparentemente ocultar los movimientos de sus manos.

Una mujer también participa en la secuencia y, según la denuncia, tendría la función de recibir rápidamente los objetos sutraídos. El video muestra que los señalamientos abandonan el vagón antes del cierre de puertas. Aunque las imágenes despertaron sospechas, no constituyen por sí solas una confirmación de que se haya cometido un robo.

¿Qué dijeron los usuarios de los carteristas en el Metro CDMX?

La publicación generó comentarios de pasajeros que aseguran haber presenciado situaciones similares en otras estaciones del Metro de la Ciudad de México.

Algunos internautas denunciaron experiencias similares en Centro Médico y estaciones de la Línea 9, mientras otros cuestionaron la vigilancia en los andenes y solicitaron mayor presencia policial. Hasta el momento no se ha confirmado públicamente si existe una denuncia formal relacionada con las personas que aparecen en el video.

¿Cómo evitar robos de celulares y carteras en el Metro CDMX?

Para reducir riesgos, se recomienda guardar el celular y la cartera en compartimientos interiores, mantener mochilas y bolsos cerrados frente al cuerpo, además de evitar exhibir objetos de valor durante las aglomeraciones.

Ante un posible robo de parte de carteristas , lo recomendable es buscar apoyo del personal del Metro o de elementos de seguridad, además de presentar la denuncia correspondiente; y tú, ¿has presenciado una situación similar durante tus viajes en el Metro de la CDMX?

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