VIDEO: Incendio en comercio de la colonia Centro, CDMX, provoca cierres viales

Un incendio sorprendió a un comercio en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), durante la mañana de este jueves 15 de octubre.

De acuerdo al C5 de la capital, las llamas iniciaron en local ubicado entre sobre las calles Berriozábal y González Ortega, lo que provocó cierres viales para que bomberos y equipos de emergencia acudieran al lugar.

A través de redes sociales, la cuenta de Bomberos de la CDMX informó que ya se encuentran trabajando en el lugar.

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Alternativas viales para evitar el incendio en la colonia Centro, CDMX

Si tienes que ir por el lugar, estas son las alternativas viales que puedes tomar:

Vidal Alcocer : calle paralela al Zócalo, conecta con San Lázaro y Circunvalación, así como al Eje 1 Norte

: calle paralela al Zócalo, conecta con San Lázaro y Circunvalación, así como al Eje 1 Norte Ele 1 Norte : para cruzar sin ingresar en las calles internas de La Lagunilla y el centro

: para cruzar sin ingresar en las calles internas de La Lagunilla y el centro Paseo de la Reforma o avenida Juárez : camino hacia el poniente o norponiente; no obstante, hay tráfico vial durante esta mañana, incluso complicaciones para el Metrobús CDMX

: camino hacia el poniente o norponiente; no obstante, hay tráfico vial durante esta mañana, incluso complicaciones para el Metrobús CDMX Eje Central Lázaro Cárdenas: arteria principal de norte a sur que te permita rodear el Centro Histórico

¿Qué hacer en caso de un incendio en CDMX?

Si te encuentras fuera de tu casa y hay un incendio en algún local, entonces esto es lo que debes de hacer, según Protección Civil de la capital:

Guarda la calma

Evalúa el fuego para saber si es un conato o las llamas están crecidas

para saber si es un conato o las llamas están crecidas Evacúa el lugar de forma segura

Protégete del humo , tápate nariz y boca

, tápate nariz y boca Llama al 911 en caso de emergencia y pide asistencia del cuerpo de Bomberos

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