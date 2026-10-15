Marchas y bloqueos provocarán caos vial por cierre de calles en CDMX hoy

En la CDMX se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales que generarán cortes a la circulación en algunas alcaldías, así que si eres automovilista te compartimos la lista de calles con afectaciones para que tomes previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Marchas en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la Unión General de Trabajadores de México llevarán a cabo una marcha a las 06:00 horas desde la Estación “Hospital 20 de Noviembre”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Félix Cuevas y Av. Coyoacán, colonia Del Valle alcaldía Benito Juárez con rumbo a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México en San Francisco No. 1374, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Estudiantes de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo se movilizarán a las 07:30 horas del Hemiciclo a Juárez rumbo a Palacio Nacional.

¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Se tienen previstos cierres viales en:

Plaza San Antonio Tecómitl en Av. Hidalgo Norte y Juárez, colonia San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta a las 09:00 horas.

Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel “Casa Libertad” (Al exterior) en Av. Ermita Iztapalapa No. 4163, colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” UNAM en Av. Lomas de Plateros s/n., colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 13:30 horas.

Colegio de Ciencias y Humanidades “Plantel Azcapotzalco” en Av. Aquiles Serdán No. 2060, colonia Ex Hacienda del Rosario, alcaldía Azcapotzalco a las 14:00 horas.

Tribunal de Disciplina Judicial en Av. Insurgentes Sur No. 2417, colonia Tizapan San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón a las 15:30 horas.

Estadio Banorte (Bajo Puente) en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 18:30 horas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.