¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: así están las líneas y estaciones este jueves 15 de octubre

¿Tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula? Si vas a tomar transporte público en la Ciudad de México (CDMX) durante este jueves 15 de octubre, toma en cuenta que se presentan afectaciones desde las primeras horas del día.

En adn Noticias te contamos cómo avanza, así como cuál es el estado de las estaciones y líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús durante este día.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. Las Líneas 4, 5 y 6 operan con afluencia baja y salida continua de trenes. La información puede cambiar por eventualidades en el… pic.twitter.com/DSLH4dT23f — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CMDX durante este jueves 15 de octubre

¿Cómo va el Metro CDMX este jueves?

06:31 horas: envían unidades vacías a las estaciones de la línea 3 para evitar aglomeración en las estaciones

para evitar aglomeración en las estaciones 06:00 horas: Metro CDMX confirma retrasos en las línea 3 y 8 , así como afluencia moderada en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B

, así como afluencia moderada en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B 05:47 horas: usuarios reportan más de 10 minutos de retrasos en la línea 3

05:44 horas: retrasos en la línea 7 tras revisión de un tren en la zona de vías

tras revisión de un tren en la zona de vías 05:33 horas : agilizan la circulación de trenes en la línea 8 debido a reportes de retrasos

debido a reportes de retrasos 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX hoy

06:31 horas: servicio de Villa de Aragón a Hospital General La Villa y de El Rosario a Riobamba de la línea 6 por peregrinación

y de de la línea 6 por peregrinación 05:48 horas: retrasos en la línea 1 por obras en la zona de Manuel González a Buenavista

por obras en la zona de Manuel González a Buenavista 05:56 horas: se mantiene el servicio de la línea 7 únicamente de Talisman a Campo Marte

05:49 horas: retrasos en la línea 2 por obras en la zona de Canela a Coyuya

por obras en la zona de Canela a Coyuya 05:49 horas: sin servicio en las estaciones Archivo General de la Nación a Morelos en la línea 4 Ruta Norte por obras en carril confinado

en la línea 4 Ruta Norte por obras en carril confinado 04:31 horas: sin servicio de Deportivo 18 de Marzo a Gustavo A. Madero de la línea 6

de la línea 6 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

04:26 horas: sin servicio en la estación 414 , dirección Villa de Aragón, de la línea 6

, dirección Villa de Aragón, de la línea 6 04:24 horas: sin servicio de Hospital Infantil La Villa-De Los Misterios de la línea 6 por peregrinación

de la línea 6 por peregrinación 04:22 horas: sin servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Garrido de la línea 7 por peregrinación

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