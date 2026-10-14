Clases de natación y clavados en la alberca olímpica de la UNAM; requisitos e inscripción

La Universidad Autónoma de México (UNAM) tiene cursos diseñados para desarrollar y dominar la natación y si estás interesado en aprender, te decimos cómo puedes inscribirte.
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Requisitos para las clases de natación en la UNAM
Para poder inscribirte a las clases de natación es necesario formar parte de la comunidad universitaria y podrás hacer el registro en el siguiente enlace.
- Necesitas la preinscripción impresa proporcionada por Red Puma.
- Certificado médico con vigencia de máximo tres meses expedido por el ISSSTE, Cruz Roja o algún Centro de Salud
- Copia del carnet del seguro facultativo
- Credencia vigente y tira de materias
- Pago de cuota de recuperación
Todos estos documentos deberán entregarse en las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario al costado poniente del Estadio Olímpico Universitario.
Horarios y precio de las clases de natación
El curso esta dividido en tres niveles:
- Nivel 1: Principios y habilidades básicas de la natación: confianza, apnea, flotación, brazada, pataleo
- Nivel 2: Aprendizaje de crol y dorso
- Nivel 3: Dominio de crol y dorso más el aprendizaje de pecho y mariposa
Las clases son de martes a viernes con sesiones de una hora de las 09:00 a las 17:00 horas.
El sábado la sesión tiene una duración de 30 minutos y los horarios disponibles son de las 09:00 a las 13:00 horas.
Beneficios de la natación
Nadar tiene muchos beneficios para la salud entre los que se encuentran:
- Trabajo muscular global
- Reducción de la carga sobre huesos y articulaciones
- Fortalece el corazón y mejora la circulación sanguínea
- Favorece la quema de grasa y mejora la sensibilidad a la insulina
- Aumenta la amplitud de movimiento y corrige desequilibrios
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