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Clases de natación y clavados en la alberca olímpica de la UNAM; requisitos e inscripción

¿Quieres aprender a nadar? En la UNAM hay clases para que aprendas a nadar y echarte clavados, si te interesa te decimos cuáles son los requisitos.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Universidad Autónoma de México (UNAM) tiene cursos diseñados para desarrollar y dominar la natación y si estás interesado en aprender, te decimos cómo puedes inscribirte.

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Requisitos para las clases de natación en la UNAM

Para poder inscribirte a las clases de natación es necesario formar parte de la comunidad universitaria y podrás hacer el registro en el siguiente enlace.

  • Necesitas la preinscripción impresa proporcionada por Red Puma.
  • Certificado médico con vigencia de máximo tres meses expedido por el ISSSTE, Cruz Roja o algún Centro de Salud
  • Copia del carnet del seguro facultativo
  • Credencia vigente y tira de materias
  • Pago de cuota de recuperación

Todos estos documentos deberán entregarse en las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario al costado poniente del Estadio Olímpico Universitario.

Horarios y precio de las clases de natación

El curso esta dividido en tres niveles:

  • Nivel 1: Principios y habilidades básicas de la natación: confianza, apnea, flotación, brazada, pataleo
  • Nivel 2: Aprendizaje de crol y dorso
  • Nivel 3: Dominio de crol y dorso más el aprendizaje de pecho y mariposa

Las clases son de martes a viernes con sesiones de una hora de las 09:00 a las 17:00 horas.

El sábado la sesión tiene una duración de 30 minutos y los horarios disponibles son de las 09:00 a las 13:00 horas.

Beneficios de la natación

Nadar tiene muchos beneficios para la salud entre los que se encuentran:

  • Trabajo muscular global
  • Reducción de la carga sobre huesos y articulaciones
  • Fortalece el corazón y mejora la circulación sanguínea
  • Favorece la quema de grasa y mejora la sensibilidad a la insulina
  • Aumenta la amplitud de movimiento y corrige desequilibrios

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