Clases de natación y clavados en la alberca olímpica de la UNAM; requisitos e inscripción

La Universidad Autónoma de México (UNAM) tiene cursos diseñados para desarrollar y dominar la natación y si estás interesado en aprender, te decimos cómo puedes inscribirte.

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Requisitos para las clases de natación en la UNAM

Para poder inscribirte a las clases de natación es necesario formar parte de la comunidad universitaria y podrás hacer el registro en el siguiente enlace.

Necesitas la preinscripción impresa proporcionada por Red Puma.

Certificado médico con vigencia de máximo tres meses expedido por el ISSSTE, Cruz Roja o algún Centro de Salud

Copia del carnet del seguro facultativo

Credencia vigente y tira de materias

Pago de cuota de recuperación

Todos estos documentos deberán entregarse en las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario al costado poniente del Estadio Olímpico Universitario.

Horarios y precio de las clases de natación

El curso esta dividido en tres niveles:

Nivel 1: Principios y habilidades básicas de la natación: confianza, apnea, flotación, brazada, pataleo

Nivel 2: Aprendizaje de crol y dorso

Nivel 3: Dominio de crol y dorso más el aprendizaje de pecho y mariposa

Las clases son de martes a viernes con sesiones de una hora de las 09:00 a las 17:00 horas.

El sábado la sesión tiene una duración de 30 minutos y los horarios disponibles son de las 09:00 a las 13:00 horas.

Beneficios de la natación

Nadar tiene muchos beneficios para la salud entre los que se encuentran:

Trabajo muscular global

Reducción de la carga sobre huesos y articulaciones

Fortalece el corazón y mejora la circulación sanguínea

Favorece la quema de grasa y mejora la sensibilidad a la insulina

Aumenta la amplitud de movimiento y corrige desequilibrios

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