Cierres viales por marcha de trabajadores de la salud y bloqueos en CDMX hoy

Si eres automovilista toma en cuenta que hoy se llevarán a cabo bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX que provocarán cierres viales, te decimos qué calles y avenidas tendrán afectaciones para que tomes previsiones.

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Marcha de Unión de Sindicatos de la Salud

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy se llevará a cabo una marcha de la Unión de Sindicatos de la Salud “Frente por la Justicia Laboral” a las 08:00 horas desde la Unidad de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en Av. Insurgentes Sur No. 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón con rumbo a las Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Además habrá cortes a la circulación por bloqueos en:

Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas. Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Explanada del Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero a las 12:00 horas.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero a las 12:00 horas. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en Calz. del Hueso No. 1100 , colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán a las 13:00 horas.

, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán a las 13:00 horas. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100 , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 13:30 horas.

, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 13:30 horas. Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc durante el día.

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