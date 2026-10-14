Antes de realizar tus actividades cotidianas como ir a la escuela o al trabajo, revisa las restricciones del calendario de Hoy No Circula este miércoles 14 de octubre.

Según lo establecido en el programa, este miércoles 14 de octubre no circulan los carros con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula Restricciones para los vehículos por el Hoy No Circula este miércoles 14 de octubre. (CAMe)

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Hoy No Circula: ¿Qué autos sí pueden salir este miércoles 14 de octubre?

Recordemos que estas restricciones son con el fin de controlar la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Basado en ese calendario y en las restricciones, este miércoles 14 de octubre los autos que sí pueden circular son:

Holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Autos de emergencia y transporte escolar, así como de servicios funerarios

Vale la pena recordar que las restricciones del programa Hoy No Circula aplican desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

Si sacas tu vehículo en un día en el que no te corresponde, serás acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMAs (Unidad de Medida de Actualización).

En este 2026, esa multa podría ir desde los 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos por incumplir el Hoy No Circula.

Además de la sanción económica, tu auto podría ser llevado al depósito vehicular y pagarías el arrastre y los días de estancia. Así que revisa el calendario del Hoy No Circula para evitar multas.

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