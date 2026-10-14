Periférico Norte en CDMX paralizado y filas kilométricas por bloqueo; alternativas viales

Familiares de personas desaparecidas realizan un bloqueo en Periférico Norte a la altura de Parque Naucalli generando caos vehicular; los manifestantes exigen a las autoridades avances en la carpetas de investigación. También se encuentran otras personas afectadas por diversos delitos quienes denuncian la falta de avances en los casos.

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Bloqueo en Periférico Norte

Los carriles centrales y laterales de Periférico Norte a la altura de Parque Naucalli se encuentran bloqueados por presencia de manifestantes. Se trata de familiares de Sofía, una niña de 11 que desapareció el pasado 26 de septiembre mantienen paralizada la circulación vehicular y exigen que las autoridades den seguimiento al caso.

#AlMomento 🚧 Anillo Periférico se convierte en un estacionamiento por un bloqueo a la altura de Parque Naucalli



📹: Iván Aldama (@IvanAldamaF) pic.twitter.com/rUxrIVVgi2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2026

Alternativas viales por bloqueo en Periférico

Elementos de tránsito y policía local se encuentran en la zona pero continúa a afectación, así que se recomienda a los automovilistas salir con tiempo y utilizar como alternativas viales Vía Gustavo Baz y Adolfo López Mateos.

Este no es el único bloqueo que se lleva a cabo en la CDMX, ya que hay otros puntos de la capital donde hay afectaciones vehiculares, estas son todas las manifestaciones programadas para hoy.

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