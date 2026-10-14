¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: así estás las líneas y estaciones este miércoles 14 de octubre

¿Tu automóvil se queda en casa este miércoles 14 de octubre por el Hoy No Circula? Ten paciencia porque los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) ya presentan afectaciones.

En adn Noticias te contamos cómo avanzan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús durante este miércoles para que no llegues tarde.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. Las Líneas 4, 5 y 6 operan con afluencia baja y salida continua de trenes. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.… pic.twitter.com/0ID0Lu95y6 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX este miércoles

¿Cómo va el Metro CDMX este 14 de octubre?

07:11 horas: no se presenta averías en la línea 1 , de acuerdo a Metro CDMX

, de acuerdo a Metro CDMX 07:08 horas: se registra alta afluencia en las líneas 3 y 7

06:11 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 7 ; se agiliza la circulación de los trenes

; se agiliza la circulación de los trenes 06:01 horas: Metro CDMX confirma retrasos en la línea 3

05:46 horas: usuarios reportan retrasos en la línea B ; Metro CDMX agiliza circulación y salida de los trenes desde las terminales

; Metro CDMX agiliza circulación y salida de los trenes desde las terminales 05:25 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes en la línea A

05:24 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 12 ; Metro CDMX agiliza la circulación de trenes

; Metro CDMX agiliza la circulación de trenes 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así va el Metrobús CDMX hoy

04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

04:25 horas: sin servicio en la estación Archivo General de la Nación , dirección Pantitlán, de la línea 4 Ruta Norte

, dirección Pantitlán, de la línea 4 Ruta Norte 04:21 horas: retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX por obras en el carril confinado en la zona de Manuel González-Buenavista

por obras en el carril confinado en la zona de Manuel González-Buenavista 04:20 horas: cierre de la estación 416 Oriente de la línea 6

de la línea 6 04:19 horas: se restablece el servicio de la estación Preparatoria 1 de la línea 5

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