Las movilizaciones de trabajadores del IMSS continúan este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de México, con una marcha que provoca afectaciones viales en la capital del país.

La concentración está programada desde las 8:00 am y el recorrido contempla avenidas importantes del sur de la capital, por lo que automovilistas y usuarios del transporte público deberán anticipar sus traslados.

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¿Dónde inicia la marcha del IMSS este miércoles 14 de octubre?

Los trabajadores fueron convocados en la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, donde comenzará la movilización.

Se tienen contemplado que los participantes se dirijan a las oficinas federales del IMSS, ubicadas en Gustavo E. Campa número 54, en la colonia Guadalupe Inn, dentro de la misma demarcación.

La Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), el Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (SINAITSA), son algunos de los colectivos que participarán en esta marcha.

¿Qué calles cerraron por la marcha del IMSS este miércoles?

Las vialidades que registran afectaciones son:

Avenida Insurgentes Sur

Avenida Gustavo E. Campa

Calle Macedonio Alcalá

Además también podría haber afectaciones en las calles cercanas a las colonias Florida y Guadalupe Inn.

Los cierres podrían ser parciales o totales, dependiendo del desarrollo de la movilización y de los cortes que realicen las autoridades.

Alternativas viales por la marcha del IMSS este miércoles

Para evitar las zonas con posibles complicaciones, se recomienda considerar como rutas alternas:

Avenida Revolución

Anillo Periférico

Avenida Universidad

Además de la marcha en la capital, los sindicatos anunciaron acciones en las 23 coordinaciones estatales del IMSS.

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