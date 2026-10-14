CDMX contaminada, partículas PM2.5 dañan la calidad del aire hoy; ¿se activará la contingencia?

Los altos índices de contaminación ambiental son un problema que afecta a las grandes ciudades y por ello, en la CDMX se realizar un monitoreo de la calidad del aire para que cuando aumenten los niveles se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado debido a que se detectaron partículas contaminantes PM2.5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar la concentración media de 15 µg/m³ (microgramos por metro cúbico) en un periodo de 24 horas, ni una media anual de 5 µg/m³.

Su peligrosidad aumenta según la cantidad de microgramos por metro cúbico, de 0 a 5 µg/m³ es lo ideal, de 15 µg/m³ el nivel es bajo, de 12.1 a 35.4 µg/m³ ya es dañina y superior a este último son muy graves.

Estas partículas se forman por la combustión de autos y fábricas y por incendios, quema de leña y cuando los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre reaccionan entre sí.

Pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo y agravar las enfermedades respiratorias. Agravan el asma, la bronquitis y disminuyen la función pulmonar.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental que es cuando los índices superan los 150 puntos. Además la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) pone en marcha el programa Doble Hoy No Circula para endurecer las restricciones vehiculares.

Sin embargo, por ahora no se tiene previsto que se active por lo que el Hoy No Circula aplica de manera normal y solo tienen prohibido transitar en la CDMX y Edomex los autos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

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