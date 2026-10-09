Un grupo de encapuchados atacó con petardos y cohetones el Colegio de Bachilleres Número 6, en la alcaldía Iztapalapa, este viernes y desató pánico entre estudiantes y profesores; de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un docente resultó herido en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en el plantel “Vicente Guerrero”, ubicado en avenida Antonio Díaz Soto y Gama, cuando encapuchados ingresaron de manera violenta y lanzaron cohetones y petardos en el patio y en los salones.

Encapuchados atacaron esta mañana el Bachilleres 6 en Iztapalapa



Lanzaron petardos, dañaron inmobiliario y agredieron a estudiantes



📹 @politicomx pic.twitter.com/LNKZQ5hNXa — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 9, 2026

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Al escuchar las detonaciones y notar la presencia de personas cubiertas, muchos de los alumnos comenzaron a correr a las salidas de la escuela.

A través de los videos que rápidamente se hicieron virales se puede escuchar como una de las autoridades de la escuela les pide a los estudiantes que evacúen y se dirijan a la salida principal.

También se puede oir cómo algunos de los estudiantes preguntan preocupados por sus compañeros, ya que los habían perdido de vista.

Las personas encapuchadas aprovecharon la evacuación de los estudiantes para vandalizar el inmueble, sobre todo mesas, sillas, puertas y ventanas.

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