Estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 5 Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México, se muestran inconformes, además de que realizan movilizaciones sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde exigen respuestas a un pliego petitorio relacionado con seguridad, condiciones escolares, además de presuntos casos de acoso y hostigamiento.

¿Qué pasa en Bachilleres 5? Los alumnos también demandan una mesa de diálogo en la que puedan participar directamente junto con las autoridades y padres de familia. Entre sus peticiones se encuentran mejores controles de acceso, vigilancia en los alrededores y un corredor seguro para la comunidad estudiantil.

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🚧 Estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 5, en Tlalnepantla, Estado de México, mantienen un bloqueo parcial sobre Av. Adolfo López Mateos.



Denuncian presuntos casos de acoso y hostigamiento, además de exigir mayor seguridad y mejores condiciones en las instalaciones… pic.twitter.com/5jsW5nJxU0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2026

Protestas en el Bachilleres 5: ¿Qué pasó el 2 de octubre en el plantel?

El conflicto se intensificó después de los hechos registrados el viernes 2 de octubre, cuando la Policía Municipal de Tlalnepantla reportó disturbios, actos de vandalismo y detonaciones de petardos en el exterior del plantel educativo.

La autoridad informó que tres hombres adultos fueron asegurados, debido a que no acreditaron pertenecer a la institución, y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Sin embargo, también se reportó que estudiantes denunciaron agresiones durante esos acontecimientos, mientras que algunas instalaciones resultaron dañadas.

¿Qué exigen los alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 5 Satélite?

Además de mayor seguridad, los estudiantes solicitaron atención a presuntos casos de acoso y hostigamiento, acompañamiento para las posibles víctimas, además de garantías para presentar denuncias.

Su pliego petitorio también contempla majoras en iluminación, mobiliario, servicios, infraestructura y acceso al plantel, así como una mesa de diálogo abierta con la comunidad escolar.

La propuesta mantiene en pausa las actividades académicas mientras continúan las conversaciones para buscar una solución al conflicto; ¿qué medidas deberían tomar las autoridades para garantizar seguridad y atender las denunciar de los estudiantes del Bachilleres 5?

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