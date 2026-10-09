Hay contaminantes PM2.5 y PM10 en el ambiente y dañan la calidad del aire hoy en CDMX, ¿activarán contingencia?

En la CDMX cuando los índices de contaminación ambiental aumentan se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, y hoy se detectaron partículas contaminantes que dañan la calidad del aire.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire hoy es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron en el ambiente partículas O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

La mayoría de las partículas contaminantes se originan por polvo, hollín, cenizas, combustión de vehículos, incendios y por la industria y la exposición constante a ellos puede provocar graves daños a la salud.

Entre las enfermedades más comunes que causa la contaminación se encuentran:

Respiratorias como el asma, bronquitis, neumonía y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Cardiovasculares como infartos de miocardio, hipertensión y accidentes cerebrovasculares.

Neurológicas como deterioro cognitivo y mayor riesgo de padecer Alzheimer o Parkinson.

Cáncer de pulmón y riñón ya que el aire tóxico es cancerígeno.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las encargadas de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y esto ocurre cuando las partículas contaminantes rebasan los 150 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se endurezcan las restricciones vehiculares por lo que los únicos vehículos que deben descansar hoy son los holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Sin embagro, es importante mantenerse atento ante cualquier aviso de las autoridades.

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