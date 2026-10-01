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UNAM ofrecerá diplomado de narración deportiva; requisitos y costos

¿Te gusta el deporte? En la UNAM ofrecen un diplomado de narración deportiva especializados en medios electrónicos de comunicación social.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si estudiaste comunicación, periodismo, teatro o actuación y te interesa aprender sobre narrativa deportiva, esta es tu oportunidad pues la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá un diplomado.

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Requisitos y costos de diplomado de narración deportiva

El diplomado va dirigido a egresados de las licenciaturas en comunicación, periodismo, literatura dramática, teatro, actuación y carreras afines.

Los interesados deberán llenar un cuestionario de admisión y asistir a una entrevista con CV y carta de exposición de motivos.

Una vez que sean seleccionados deberán contar con los siguientes requisitos:

  • Comprobante de estudios
  • Comprobante de domicilio
  • CURP
  • Curriculum Vitae
  • 3 fotografías tamaño infantil
  • Identificación oficial

La fecha límite de registró es el 19 de octubre.

Temas, duración y costos

Entre los temas que se abordarán se encuentra:

  • Historia del deporte
  • Fuentes de documentación
  • Fundamentos y manejo de la voz
  • Cultura física
  • Normativas del deporte y medios de comunicación
  • Salud física y emocional
  • Imagen pública y marca personal
  • Construcción y creación de estilo en narración deportiva
  • Narración deportiva e inclusión social

El diplomado tendrá una duración de 160 horas. Para alumnos vigentes, académicos, trabajadores y exalumnos de la UNAM tendrá un costo de inscripción de 2 mil pesos y el módulo costará 2 mil 400 pesos por lo que el total es de 14 mil pesos.

Para externos, la inscripción tendrá un costo de 3 mil pesos y cada módulo costará 3 mil 600 pesos, por lo que el precio total será de 21 mil pesos.

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