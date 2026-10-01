UNAM ofrecerá diplomado de narración deportiva; requisitos y costos

Si estudiaste comunicación, periodismo, teatro o actuación y te interesa aprender sobre narrativa deportiva, esta es tu oportunidad pues la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá un diplomado.
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Requisitos y costos de diplomado de narración deportiva
El diplomado va dirigido a egresados de las licenciaturas en comunicación, periodismo, literatura dramática, teatro, actuación y carreras afines.
Los interesados deberán llenar un cuestionario de admisión y asistir a una entrevista con CV y carta de exposición de motivos.
Una vez que sean seleccionados deberán contar con los siguientes requisitos:
- Comprobante de estudios
- Comprobante de domicilio
- CURP
- Curriculum Vitae
- 3 fotografías tamaño infantil
- Identificación oficial
La fecha límite de registró es el 19 de octubre.
Temas, duración y costos
Entre los temas que se abordarán se encuentra:
- Historia del deporte
- Fuentes de documentación
- Fundamentos y manejo de la voz
- Cultura física
- Normativas del deporte y medios de comunicación
- Salud física y emocional
- Imagen pública y marca personal
- Construcción y creación de estilo en narración deportiva
- Narración deportiva e inclusión social
El diplomado tendrá una duración de 160 horas. Para alumnos vigentes, académicos, trabajadores y exalumnos de la UNAM tendrá un costo de inscripción de 2 mil pesos y el módulo costará 2 mil 400 pesos por lo que el total es de 14 mil pesos.
Para externos, la inscripción tendrá un costo de 3 mil pesos y cada módulo costará 3 mil 600 pesos, por lo que el precio total será de 21 mil pesos.
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