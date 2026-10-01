Hay partículas PM2.5 que afectan la calidad del aire hoy en CDMX, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realizó el análisis de la calidad del aire de hoy y se detectaron partículas contaminantes, te contamos si se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula en la CDMX.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte, la calidad del aire hoy en la CDMX es aceptable y el nivel de riesgo moderado debido a que se detectaron partículas contaminantes PM2.5.

Estos son contaminantes microscópicos suspendidos en el aire en un diámetro menor a 2.5 micrómetros que pueden ingresar a los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. Se producen por la combustión vehicular.

También se originan por procesos de fábricas, plantas de energía y quema de combustibles fósiles, incendios forestales, quemas agrícolas y uso de leña.

El polvo del suelo y fenómenos como la inversión térmica también influyen en la formación de estos contaminantes.

¿Qué daños a la salud provoca la contaminación ambiental?

Todos los contaminantes provocan daños a la salud, pero las PM2.5 agravan el asma, provocan bronquitis aguda y reducen la función pulmonar. Pueden incrementar el riesgo de sufrir infartos, arritmias, arteoesclerosis y muertes prematuras.

La población más vulnerable son los niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiacas o pulmonares.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) es la autoridad encargada de determinar cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre cuando los niveles de contaminación superan los 150 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se active así que los únicos autos que deben descansar hoy en CDMX y Edomex son los holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

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