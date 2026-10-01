Volcadura en Álvaro Obregón deja a dos lesionados cerca de “la bajada del Diablo”

Un automóvil particular teminó con las cuatro llantas hacia arriba luego de una volcadura registrada en calles de la colonia La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, dejando un saldo preliminar de dos personas lesionadas.

El siniestro sucedió sobre la calle Chabacano, una vialidad con pendiente cuya criculación se dirige hacia la parte alta, en dirección a la avenida Camino a Santa Fe.

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¿Qué pasó en la volcadrua en Álvaro Obregón?

El parcanse se registró en las inmediaciones de la calle Paso Florentino, ubicada a un costado del punto dónde sucedió el siniestro y mejor conocida entre los habitantes de la zona como “la bajada del Diablo”.

Después de la volcadura, el vehículo quedó con las cuatro llantas hacia arriba, por lo que fue nedesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para atender a las personas afectadas, además de retirar la unidad.

🚨🚗 Volcadura deja dos personas lesionadas en Álvaro Obregón



Un auto terminó con las llantas hacia arriba en Chacabuco, colonia La Mexicana. Paramédicos del #ERUM atendieron a los heridos, mientras autoridades resguardaron la zona y realizaron un desvío vial



Vía: Julio César… pic.twitter.com/7oapbGqzSM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

¿Cuántas personas resultaron heridas tras la volcadura en la “la bajada del Diablo”?

De acuerdo con la información disponible acerca del incidente, dos personas resultaron lesionadas. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindarles atención.

También se movilizaron elementos de Protección Civil y otros servicios de emergencia, quienes participaron en las labores para colocar nuevamete el automóvil en su posición correcta y fecilitar su retiro.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) resguardaron la zona y efectuaron un desvío de la circulación mientras se realizaban las labores de atención el el retiro de la unidad siniestrada.

Cabe señalar que las circunstancias que provocaron la volcadura en las inmediaciones de “la bajada del Diablo” deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes; ¿qué medidas deberán reforzarse en las vialidades con pendientes pronunciadas para evitar accidentes como este?

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