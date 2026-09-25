Metro CDMX hoy: Línea 2 con andenes llenos y totalmente detenida

La Línea 2 del Metro CDMX está completamente saturada en ambas direcciónes hoy viernes 25 de septiembre, después de una revisión en la zona de vías.

De acuerdo con los usuarios que se encuentran en la Línea 2, los retrasos alcanzan los 25 minutos y las estaciones más afectadas son:

Cuatro Caminos

Hidalgo

Bellas Artes

Pino Suárez

Chabacano

Villa de Cortés

Tasqueña

Línea 2 del Metro CDMX Tanto trenes como andenes de la Línea 2 del Metro CDMX están saturados (@chuy_cuantico | X)

Los problemas en la Línea 2 del Metro CDMX comenzaron poco antes de las 7:00 de la mañana, justo en la hora pico. Debido a la saturación de las estaciones, personal del transporte y de seguridad ya implementó la medida de dosificación de usuarios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son otras líneas del Metro CDMX que tienen retrasos?

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto

Línea 9: Pantitlán a Tacubaya

Línea 12: Mixcoac a Tláhuac

Rescate de perro en la Línea A del Metro CDMX

Después de severos retrasos en la Línea A, el servicio informó que rescató a un perro que se encontraba sobre las vías, motivo por el cual se cortó la energía eléctrica momentáneamente.

La circulación de trenes en ambas direcciones se normaliza poco a poco y el perro será trasladado al Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX para que lo revise un médico veterinario.

#AlMomento 🚇 El Metro de la CDMX (@MetroCDMX) rescató a un perro que estaba en las vías de la Línea A, por lo que fue necesario cortar la energía.



🐶 La circulación de los trenes se normaliza poco a poco https://t.co/Rje3b1zvPe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 25, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.