Hoy No Circula 25 de septiembre: ¿qué carros descansan este viernes?

Último fin de semana del mes, si tienes pensado utilizar tu vehículo para ir a la escuela o el trabajo, revisa las restricciones del Hoy No Circula de este viernes 25 de septiembre para evitar multas.

Para las alcaldías de la CDMX y los municipios del Estado de México aplican algunas restricciones. Si no sabes si puede circular tu vehículo, aquí en adn Noticias te contamos qué autos no salen este 25 de septiembre.

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¿Qué autos descansan este viernes 25 de septiembre por el Hoy No Circula?

De acuerdo con el calendario, los vehículos con placas terminación 9 y 0, engomado azul y holograma 1 y 2 no podrán salir este viernes.

Las restricciones para los vehículos con engomado azul y holograma 1 y 2 aplican desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex.

Hoy No Circula viernes Los vehículos que no pueden salir este viernes 25 de septiembre.

Aunque vale la pena aclarar que hay algunas excepciones del programa Hoy No Circula:

Holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Ambulancias

Multas por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Además, según lo establecido en el Reglamento de Tránsito, no respetar el Hoy No Circula puede traerte sanciones económicas de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Esto equivale, aproximadamente, a una cantidad entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos. También, tu auto podría ser remitido al corralón, lo que aumenta la cantidad, más los días que permanezca tu vehículo castigado.

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