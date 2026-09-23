Calidad del aire en CDMX afectada por contaminación por ozono y PM2.5 hoy

La contaminación ambiental es un problema que afecta a las grandes ciudades y provoca daños en la salud de las personas, por ello, en la CDMX se realiza un monitoreo diario de la calidad del aire para en caso de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron partícula contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

Las más peligrosas son las PM2.5 ya que debido a su diminuto tamaño pueden llegar a los alvéolos pulmonares y al torrente sanguíneo provocando infartos, accidentes cerebrovasculares y hasta cáncer de pulmón.

El ozono también es muy tóxico ya que es un gas que se forma cuando la luz del sol reacciona con otros contaminantes y puede dañar las vías respiratorias, reduce la función pulmonar y desencadena crisis en personas que padecen bronquitis o asma.

Además se ha detectado radiación UV por lo que se recomienda a la población utilizar protector solar.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula cuando los índices son superiores a los 150 puntos, esto ocurre cuando hace calor y hay poco viento.

Por ahora no se tiene previsto que se active por lo que las restricciones vehiculares solo son para los hologramas 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.

Las autoridades recomiendan a los niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con enfermedades pulmonares usar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de partículas contaminantes.

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