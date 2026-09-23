Multas y sanciones si tu perro muerde a una persona en calles de la CDMX

Actualmente tener una mascota se ha convertido en algo sumamente común y más si se trata de un perro, por lo que es relevante considerar que tenga un buen comportamiento al salir con él a la calle, pues si llega a morder a alguien te puede acarrear sanciones como ser arrestado o multas de miles de pesos.

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Según la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México si un animal ataca o muerde a una persona en la calle y le provoca una lesión que tarde menos de 15 días en sanar, el dueño será multado. Esto se encuentra establecido en el Artículo 26, fracción VII de dicha ley:

Ley de Cultura Cívica Ciudad de México

En dado caso el dueño del perro y quien sea mordido deberán buscar la conciliación, pero de cualquier forma el propietario tiene la obligación de reparar el daño ocasionado y a este se le pueden dar de 20 a 36 horas de arresto o realizar entre 10 y 18 horas de trabajo comunitario.

Multa si tu perro muerde a alguien en la calle

La multa económica si tu perro muerde a alguien va desde 11 a 40 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), que es el equivalente a 1,244 y 4,425 pesos aproximadamente.

Así lo establece el Artículo 28, Fracción I de la misma ley. Esto puede variar y aumentar si la persona que el perro muerde es menor de edad, mujer lactante, adulto mayor o con alguna discapacidad.

Recomendaciones para salir con tu perro a la calle

Por lo descrito anteriormente es relevante que tomes ciertas precauciones al salir con tu mejor amigo a pasear para evitar incurrir en alguna de estas faltas y no tener problemas:

Llevarlo con correa

Colocarle bozal (en caso de ser necesario)

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