Marcha de trabajadores de la salud y bloqueos en CDMX provocarán tráfico y caos vial hoy

Por fin es viernes y si tienes planes de salir, en la CDMX se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones que afectarán la circulación, así que si no quieres quedarte varado en el tráfico te decimos dónde habrá cierres viales.

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Marcha de personal de salud

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizarán una marcha a las 15:00 horas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosió Villegas” en Calz. de Tlalpan No. 4502, colonia Belisario Domínguez Sección 16, alcaldía Tlalpan con rumbo al Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Av. Oaxaca No. 58, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Valentín Gómez Farías No. 40, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones, hoy se llevarán a cabo manifestaciones que afectarán el tránsito vehicular en:

Av. México Norte y Constitución , colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta a las 09:00 horas.

, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta a las 09:00 horas. Av. Plaza de la Constitución No. 1 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, San Francisco No. 1374, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez a las 10:00 horas.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, San Francisco No. 1374, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez a las 10:00 horas. Jaime Nunó No. 205 , colonia Cuautepec Barrio Bajo, alcaldía Gustavo A. Madero; Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

, colonia Cuautepec Barrio Bajo, alcaldía Gustavo A. Madero; Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas. Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 13:00 horas.

Av. Chapultepec y Av. Bucareli , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas. Av. 508 y Av. 506 , colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero a las 15:00 horas.

, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero a las 15:00 horas. Calz. de Tlalpan No. 3465 , colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 17:30 horas.

, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 17:30 horas. Av. Contreras No. 300 , colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras a las 20:00 horas.

, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras a las 20:00 horas. Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez durante el día.

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