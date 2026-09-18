Es un viernes caótico para los usuarios del Metro CDMX, ya que se registran retrasos de más de 20 minutos en varias líneas importantes, sin mencionar que hay fallas en la electricidad de algunos vagones.

Las líneas más afectadas este viernes son: Línea 7, El Rosario a Barranca del Muerto; la 3, de Indios Verdes a Universidad; la Línea 6, Martín Carrera a El Rosario y la B, de Buenavista a Ciudad Azteca.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?

Línea A del Metro CDMX

Se agiliza la marcha de trenes en la Línea A, en dirección a Pantitlán, luego de que se revisara un tren por una supuesta falla mecánica.

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 18, 2026

La Línea 12 del Metro CDMX

El Metro CDMX enviará unidades vacías a las estaciones de mayor demanda de la Línea 12, tras retrasos de más de 10 minutos.

Línea 3 del Metro CDMX

La Línea 3 registra hasta 30 minutos de retraso y estaciones como Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Guerrero, Hidalgo, Balderas y Zapata.

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 18, 2026

Línea 7 del Metro CDMX

Usuarios reportan retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX, en dirección a Barranca del Muerto. Las estaciones más saturadas son Aquiles Serdán, Tacuba, Tacubaya, San Antonio y Mixcoac.

Ahora cuál es tema por el que los trenes en línea 7 no avanzan ? Porque llevamos algunos minutos esperando tren dirección Barranca y el otro lado no avanza — Jorge Alberto Araiza (@jaraizaf) September 18, 2026

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