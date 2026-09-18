Es un viernes caótico para los usuarios del Metro CDMX, ya que se registran retrasos de más de 20 minutos en varias líneas importantes, sin mencionar que hay fallas en la electricidad de algunos vagones.
Las líneas más afectadas este viernes son: Línea 7, El Rosario a Barranca del Muerto; la 3, de Indios Verdes a Universidad; la Línea 6, Martín Carrera a El Rosario y la B, de Buenavista a Ciudad Azteca.
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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?
Línea A del Metro CDMX
Se agiliza la marcha de trenes en la Línea A, en dirección a Pantitlán, luego de que se revisara un tren por una supuesta falla mecánica.
La Línea 12 del Metro CDMX
El Metro CDMX enviará unidades vacías a las estaciones de mayor demanda de la Línea 12, tras retrasos de más de 10 minutos.
Línea 3 del Metro CDMX
La Línea 3 registra hasta 30 minutos de retraso y estaciones como Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Guerrero, Hidalgo, Balderas y Zapata.
Línea 7 del Metro CDMX
Usuarios reportan retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX, en dirección a Barranca del Muerto. Las estaciones más saturadas son Aquiles Serdán, Tacuba, Tacubaya, San Antonio y Mixcoac.
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