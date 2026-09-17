Hay ozono y PM2.5 en el ambiente de CDMX; así esta la calidad del aire hoy

La contaminación ambiental puede causar daños a la salud y por ello, en la CDMX se realiza un monitoreo para conocer cómo está la calidad del aire y este jueves se detectaron partículas contaminantes.

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Contaminantes afectan la calidad del aire hoy

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

El ozono es uno de los más peligrosos y es ocasionado por una reacción entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles con la luz del sol, emisiones de autos, fábricas, gasolineras y uso de combustibles fósiles. Puede provocar irritación de vías respiratorias, tos y dolor de pecho.

Además hay pérdida de capacidad fotosintética en plantas y reducción de cosechas.

En el caso de las PM2.5, son provocadas por la emisión de motores de gasolina, uso de leña, carbón e incendios forestales y pueden causar asma, bronquitis, EPOC y disminución de la función pulmonar, aumenta el riesgo de infartos, arritmias y endurecimiento de las arterias. Contribuye a la deposición ácida y deterioran materiales en edificaciones.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando las concentraciones de ozono superan las 155 partes por billón o cuando se rebasan los 150 puntos por PM10 y PM2.5.

Esto ocurre por sistemas de alta presión atmosférica, vientos muy débiles que impiden la dispersión del aire y la alta radiación solar e intensa acumulación de contaminantes.

Por ahora no se tiene previsto que se endurezcan las restricciones vehiculares, así que el Hoy No Circula aplica de forma normal y solo descansan los autos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2.

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