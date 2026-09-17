¿Cómo va el Metro o Metrobús CDMX hoy 17 de septiembre?: Reabre estación Zócalo de la línea 2

¿Vas a tomar el transporte público de la Ciudad de México (CDMX)? Toma en cuenta que desde las primeras horas de este jueves 17 de septiembre se presentan retrasos en el Metro y Metrobús y las autoridades recomiendan que salgas con tiempo.

Es importante mencionar que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron que tras días cerrada, ya se encuentra abierta la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

Por otro lado, está cerrada la estación Canal de Apatlaco, de la línea 5 del Metrobús CDMX, debido a que hay mantenimiento en la dirección a Preparatoria 1.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 17 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 17 de septiembre?

06:30 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 5 del Metro CDMX

06:11 horas: usuarios reporta n 10 minutos de retrasos en la línea 8 del Metro CDMX

del Metro CDMX 06:08 horas: retrasos en la Línea A del Metro CDMX tras revisión de un tren en la zona de vías

tras revisión de un tren en la zona de vías 06:00 horas: Metro CDMX registra circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B

05:56 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 12 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 05:36 horas: línea 3 del Metro CDMX tiene retrasos

05:32 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 del Metro CDMX; autoridades descartan averías

del Metro CDMX; autoridades descartan averías 05:18 horas: reabre la estación Zócalo/Tenochtitlan de la línea 2 del Metro CDMX

de la línea 2 del Metro CDMX 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este jueves

06:28 horas: sin servicio en la estación Canal de Apatlaco , dirección Preparatoria 1, de la línea 5 del Metrobús CDMX

, dirección Preparatoria 1, de la línea 5 del Metrobús CDMX 06:03 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metrobús , especialmente en la estación Guerrero

, especialmente en la estación Guerrero 04:35 horas: se restablece el servicio de la línea 4 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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