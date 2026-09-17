¿Cómo va el Metro o Metrobús CDMX hoy 17 de septiembre?: Reabre estación Zócalo de la línea 2

¿Vas a tomar el transporte público de la Ciudad de México (CDMX)? Toma en cuenta que desde las primeras horas de este jueves 17 de septiembre se presentan retrasos en el Metro y Metrobús y las autoridades recomiendan que salgas con tiempo.
Es importante mencionar que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron que tras días cerrada, ya se encuentra abierta la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.
Por otro lado, está cerrada la estación Canal de Apatlaco, de la línea 5 del Metrobús CDMX, debido a que hay mantenimiento en la dirección a Preparatoria 1.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 17 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy 17 de septiembre?
- 06:30 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 5 del Metro CDMX
- 06:11 horas: usuarios reportan 10 minutos de retrasos en la línea 8 del Metro CDMX
- 06:08 horas: retrasos en la Línea A del Metro CDMX tras revisión de un tren en la zona de vías
- 06:00 horas: Metro CDMX registra circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B
- 05:56 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 12 del Metrobús CDMX
- 05:36 horas: línea 3 del Metro CDMX tiene retrasos
- 05:32 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 del Metro CDMX; autoridades descartan averías
- 05:18 horas: reabre la estación Zócalo/Tenochtitlan de la línea 2 del Metro CDMX
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este jueves
- 06:28 horas: sin servicio en la estación Canal de Apatlaco, dirección Preparatoria 1, de la línea 5 del Metrobús CDMX
- 06:03 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metrobús, especialmente en la estación Guerrero
- 04:35 horas: se restablece el servicio de la línea 4 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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