Calles paralizadas por bloqueos y manifestaciones de trabajadores del IMSS en CDMX hoy

Si eres automovilista y quieres evitar el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones en la que se indica dónde y a qué hora habrá bloqueos en CDMX.

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¿Dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Según la información, se tienen previstas movilizaciones sociales en:

Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas. Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas en Río Pánuco No. 10 , colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:30 horas.

, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:30 horas. Estación “Cuauhtémoc” Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Chapultepec y Av. Bucareli , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas. Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 17:30 horas.

colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 17:30 horas. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Av. Constituyentes No. 947 , colonia Belén de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón.

, colonia Belén de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón. Estela de Luz en Lieja No. 270 , colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ubicado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Manifestaciones de trabajadores del IMSS

Durante el día trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestarán en:

Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Calle 13 No. 119 , colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco

, colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco Sección XXXIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Florines No. 9, colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza

colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza Sección XXXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Luis Carracci No. 12 , colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez

, colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez Sección XXXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Canela No. 558, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

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