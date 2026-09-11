El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan suspendió actividades académicas y administrativas presenciales como medida preventiva este viernes 11 de septiembre.

La Dirección del plantel informó a estudiantes, docentes y personal que la suspensión comenzó a partir de las 11:00 am y pidió mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

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¿Por qué suspendieron actividades en el CCH Naucalpan?

En el comunicado dirigido a la comunidad, la Dirección del CCH Naucalpan únicamente señaló que la suspensión se tomó “como medida de prevención”, sin explicar el motivo específico.

La indicación contempla las actividades académicas como las administrativas que se desarrollaban de manera presencial en el plantel.

Hasta la publicación de esta nota, no se ha difundido un comunicado adicional que precise si las actividades se retomarán con normalidad posteriormente.

¿Qué se sabe sobre suspensión de clases en CCH Naucalpan?

La suspensión ocurre mientras entre grupos de estudiantes comenzaron a circular versiones sobre una posible actividad conocida como “quema del burro”, relacionada con la rivalidad deportiva con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Y es que mañana, los Pumas de la UNAM enfrentarán a los Burros Blancos del IPN en la Liga Mayor de la Onefa correspondiente a la jornada 2 de esta temporada.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la Dirección del CCH Naucalpan ni por otra autoridad universitaria.

Además, durante septiembre, el CCH difundió información relacionada con sus protocolos de prevención y atención ante situación como actos violentos, amenazas en redes sociales y otras situaciones.

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