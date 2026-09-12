Caos vehicular por marcha y bloqueos en CDMX hoy; calles con cierres

Para que no te quedes atrapado en el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comparte la Agenda de Movilizaciones en la que se indican qué calles tendrán cierres debido a bloqueos o manifestaciones y hoy habrá afectaciones en varias vialidades.

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Marcha en la alcaldía Coyoacán

Integrantes del Clan Mariposas Negras realizará una marcha a las 12:00 horas en el Kiosco de Coyoacán en Ignacio Allende y Jardín Plaza Hidalgo, colonia Coyoacán Centro, alcaldía Coyoacán.

Calles con cierres por bloqueos

Así que si eres automovilista te recomendamos buscar alternativas viales y evitar estas calles:

10:00 horas Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 11:00 horas Av. Paseo de la Reforma No. 211 , colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc (Plantón de Ayotzinapa) en Glorieta “La Joven de Amajac” en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc (Plantón de Ayotzinapa) en Glorieta “La Joven de Amajac” en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 18:00 horas Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 19:00 horas Soriana Mercado Tláhuac en Av. Tláhuac No. 390, colonia Los Reyes Culhuacán,alcaldía Iztapalapa.

Durante el día en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) en República de El Salvador y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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