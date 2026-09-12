Hoy No Circula sabatino 12 de septiembre: autos que descansan en CDMX y Edomex

El segundo fin de semana de septiembre llega con el Hoy No Circula Sabatino en plena operación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), un mes donde la actividad de la megalópolis se intensifica con el regreso definitivo a la rutina y la proximidad de las fiestas patrias.

Por ello, quienes planeen salir este segundo sábado del mes deberán tomar en cuenta las restricciones habituales del Hoy No Circula, vigentes tanto en la capital como en municipios conurbados del Estado de México. La medida opera durante un horario específico y contempla algunas excepciones.

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¿Qué vehículos no circulan hoy?

Holograma 1, terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2

Placas foráneas

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1 y terminación impar (1, 3, 5, 7,9), vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿Se aplicará Doble Hoy No Circula sabatino este 12 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene prevista la aplicación de esta medida extraordinaria para este sábado 12 de septiembre.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa fase 1 de contingencia ambiental por altos niveles contaminantes.

Multas por no respetar el programa Hoy No Circula sabatino

Incumplir con las restricciones vigentes implica sanciones económicas equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

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