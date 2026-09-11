El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció que, debido a la presencia de una tormenta eléctrica sobre la zona, la tarde de este viernes 11 de septiembre, se suspenden las actividades.
A través de sus redes sociales, el AICM informó que algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes, como medida preventiva para priorizar la seguridad de pasajeros y personal.
La terminal pidió a las personas que tienen un vuelo programado mantenerse atentas a las actualizaciones de su aerolínea.
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¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias y granizo?
Las condiciones meteorológicas también complican la tarde en distintas zonas de la Ciudad de México.
Para este viernes 11 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja en Venustiano Carranza debido a la persistencia de lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo.
Además, se mantiene Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante la tarde y noche, cuando podrían continuar las lluvias y tormentas eléctricas.
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