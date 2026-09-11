El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció que, debido a la presencia de una tormenta eléctrica sobre la zona, la tarde de este viernes 11 de septiembre, se suspenden las actividades.

A través de sus redes sociales, el AICM informó que algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes, como medida preventiva para priorizar la seguridad de pasajeros y personal.

La terminal pidió a las personas que tienen un vuelo programado mantenerse atentas a las actualizaciones de su aerolínea.

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#AICMInforma:



Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.



Para conocer el… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 12, 2026

¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias y granizo?

Las condiciones meteorológicas también complican la tarde en distintas zonas de la Ciudad de México.

Para este viernes 11 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja en Venustiano Carranza debido a la persistencia de lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo.

Además, se mantiene Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante la tarde y noche, cuando podrían continuar las lluvias y tormentas eléctricas.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

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