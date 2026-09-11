Explosión de puesto de tacos provoca derrumbe en Álvaro Obregón de CDMX; hay un muerto

Este viernes 11 de septiembre se reportó una explosión en la Avenida Alta Tensión en la alcaldía Álvaro Obregón, en el que se reporta por lo menos, una persona fallecida.

La detonación provocó también el derrumbe de un domicilio en el que se encontraba una taquería. Cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona para atender a las personas lesionadas.

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Explosión en alcaldía Álvaro Obregón deja un muerto

Elementos ya se encuentran en la zona de la explosión en la colonia Olivar del Conde 1ra sección, en la alcaldía Álvaro Obregón atendiendo a las once personas lesionadas que se reportan hasta este momento.

Los primeros informes señalan que, presuntamente, la explosión se habría originado por un cilindro de gas L.P. con capacidad para 30 kg.

El siniestro provocó el derrumbe parcial del inmueble y daños materiales en construcciones cercanas a la taquería que sufrió esta detonación.

De momento, servicios de emergencia se mantienen desplegados en el sitio para continuar con las labores de búsqueda y rescate.

Trabajan en la zona de la explosión en Álvaro Obregón

Habitantes de la zona señalaron que había bastantes personas a la hora del momento de la explosión de la taquería, al ser una zona concurrida.

Con grúas los cuerpos de emergencia movieron vehículos para poder maniobrar en la zona del desastre y seguir buscando más personas que pudieran estar dentro del inmueble.

#AlMomento, informo que atendemos una explosión en un negocio ubicado en la Colonia Minas de Cristo, Alcaldía Álvaro Obregón. Del incidente se suscitó un derrumbe parcial del establecimiento comercial. En el lugar se rescataron a 8 personas que fueron canalizadas para su atención… pic.twitter.com/km7wpEOcXu — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 12, 2026

Autoridades solicitan a los vecinos evitar la zona del incidente para permitir las labores por parte de los cuerpos de emergencia.

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