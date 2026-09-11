Tráfico y calles colapsadas por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Para que no te quedes varado en el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comparte la Agenda de Movilizaciones y aquí te decimos qué calles de CDMX estarán cerradas hoy por bloqueos.

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Marcha de electricistas en CDMX

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica llevarán a cabo una marcha a las 07:30 horas en Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (Edificio rojo) en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y a las 08:00 horas en la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicada en Antonio Caso No. 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo a Palacio Nacional.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX?

De acuerdo con la información las afectaciones serán en:

Coordinación General de Recursos Humanos en Isabel La Católica No. 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México en C arretera Picacho-Ajusco No. 200 , colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan y en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

, colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan y en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. Edificio “Juana de Arco” en Tlaxcoaque No. 8 , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:30 horas.

, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:30 horas. Hospital General Xoco en Av. México Coyoacán y Bruno Traven , colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez; en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos

, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez; en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 223 , colonia Anáhuac 1ª Secc., alcaldía Miguel Hidalgo y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

, colonia Anáhuac 1ª Secc., alcaldía Miguel Hidalgo y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas. Plaza de las Tres Culturas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón , colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas.

, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas. Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud en Av. Oaxaca No. 58 , colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas.

, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez durante el día.

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