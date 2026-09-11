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Hay partículas contaminantes PM2.5 que afectan la calidad del aire en CDMX hoy

En la CDMX se mantiene un constante monitoreo de la calidad del aire para que cuando aumente la contaminación se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La contaminación ambiental afecta principalmente a las grandes ciudades y en la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico analiza la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes, por lo que es importante tomar previsiones.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado pero se detectaron partículas O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5, son los contaminantes más comunes pero algunos son más peligrosos que otros como es el caso del ozono y las PM2.5.

Hasta el momento no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, así que los únicos vehículos que tienen prohibido circular en CDMX y Edomex son los holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

¿Cuáles son los contaminantes más peligrosos para la salud?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los contaminantes más peligrosos para la salud humana son:

  • Partículas PM2.5 y PM10 ya que entra directo a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando ataques cardiacos, infartos y cáncer de pulmón.
  • El ozono irrita la vías respiratorias y puede empeorar el asma.
  • El dióxido de nitrógeno y de azufre daña el tejido pulmonar y empeora las enfermedades respiratorias y cardiacas.

También hay algunas sustancias químicas y metales pesado que dañan a las personas como es el plomo que afecta el sistema nervioso de niños. El arsénico que causa lesiones en la piel y cáncer. El amianto o asbesto que al inhalarlo provoca cáncer de pulmón y nesotelioma y el mercurio daña el sistema nervioso central.

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