Hay partículas contaminantes PM2.5 que afectan la calidad del aire en CDMX hoy

La contaminación ambiental afecta principalmente a las grandes ciudades y en la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico analiza la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes, por lo que es importante tomar previsiones.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado pero se detectaron partículas O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5, son los contaminantes más comunes pero algunos son más peligrosos que otros como es el caso del ozono y las PM2.5.

Hasta el momento no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, así que los únicos vehículos que tienen prohibido circular en CDMX y Edomex son los holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

¿Cuáles son los contaminantes más peligrosos para la salud?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los contaminantes más peligrosos para la salud humana son:

Partículas PM2.5 y PM10 ya que entra directo a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando ataques cardiacos, infartos y cáncer de pulmón.

ya que entra directo a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando ataques cardiacos, infartos y cáncer de pulmón. El ozono irrita la vías respiratorias y puede empeorar el asma.

irrita la vías respiratorias y puede empeorar el asma. El dióxido de nitrógeno y de azufre daña el tejido pulmonar y empeora las enfermedades respiratorias y cardiacas.

También hay algunas sustancias químicas y metales pesado que dañan a las personas como es el plomo que afecta el sistema nervioso de niños. El arsénico que causa lesiones en la piel y cáncer. El amianto o asbesto que al inhalarlo provoca cáncer de pulmón y nesotelioma y el mercurio daña el sistema nervioso central.

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