Existen diferentes partículas contaminantes en el ambiente, algunas son más peligrosas que otras por eso, en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico analiza la calidad del aire y hoy se detectaron ozono, PM10 y PM2.5.

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Partículas contaminantes afectan la calidad del aire hoy

De acuerdo con el reporte hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo; sin embargo, se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

El ozono (03) es un gas que reacciona a la luz solar y puede provocar inflamación severa, reduce la función pulmonar y agrava el asma y la bronquitis.

El dióxido de nitrógeno (NO2) proviene de la combustión de vehículos y plantas de energía.

El dióxido de azufre (SO2) se emite al quemar carbón y petróleo o en procesos industriales.

El monóxido de carbono (CO) se produce cuando los combustibles no que queman por completo.

Mientras que las partículas PM10 y PM2.5 se forman por polvo, ceniza, hollín y son capaces de ingresar a las vías respiratorias o al torrente sanguíneo provocando severos daños a la salud.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Aunque hay diversas partículas contaminantes, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las encargadas de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hasta ahora no se han rebasado los límites de contaminación establecidos por lo que las restricciones vehiculares solo aplican para los vehículos holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

Las autoridades recomienda a la población vulnerable como son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores utilizar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre en las horas donde hay mayor concentración de contaminantes que son entre las 13:00 y las 19:00 horas.

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