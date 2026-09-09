¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 9 de septiembre?: Así avanzan los trenes y funcionan las estaciones

¿Vas a tomar Metro o Metrobús en la Ciudad de México (CDMX) durante este miércoles 9 de septiembre? Toma en cuenta que se presentan retrasos durante las primeras horas del día si es que tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula.

De acuerdo a los usuarios, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX presenta retrasos en las líneas 2, 3, 5, 7, 8 y B; sin embargo, las autoridades puntualizan que hay circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A.

Mientras que en el Metrobús CDMX, hay retrasos en las líneas 1 y 7, por lo que se recomienda salir con tiempo para evitar llegar tarde a tus compromisos.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/xAnMGXFCHO — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 9 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy miércoles?

06:09 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7 del Metro CDMX ; agilizan circulación de los trenes

; agilizan circulación de los trenes 06:01 horas: Metro CDMX asegura que hay circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A

05:51 horas: reportan más de 15 minutos de espera en las estaciones de la línea 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación

del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación 05:48 horas: retrasos en la línea 8 del Metro CDMX; agilizan la circulación desde las terminales para evitar que se llenen las estaciones

del Metro CDMX; agilizan la circulación desde las terminales para evitar que se llenen las estaciones 05:47 horas: reportan retrasos de 10 minutos en la línea B del Metro CDMX; autoridades informaron que se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales

del Metro CDMX; autoridades informaron que se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales 05:32 horas: reportan retrasos de la línea 2 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX durante este jueves 9 de septiembre

06:00 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 2 y la estación Nuevo León llena

05:48 horas: reportan retrasos en la línea 7 del Metrobús

del Metrobús 05:36 horas: reportan retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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