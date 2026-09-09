Lista de calles en CDMX que tendrán afectaciones por marchas y bloqueos hoy

Para que no te quedes varado en el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó la Agenda de Movilizaciones y te decimos qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy.

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Habrá 3 marchas en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades habrá marchas en:

Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. José María Vértiz No. 211 , colonia Doctores rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores a las 08:30 horas.

, colonia Doctores rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores a las 08:30 horas. Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No.2 , colonia Centro Histórico con rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores a las 09:00 horas.

, colonia Centro Histórico con rumbo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores a las 09:00 horas. Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez con destino al Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera a las 18:45 horas.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Además diferentes colectivos llevarán a cabo movilizaciones sociales que provocarán cortes a la circulación en las siguientes calles y horarios:

09:00 horas en Cámara de Diputados en Emiliano Zapata No. 854 , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

en Cámara de Diputados en , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza. 10:00 horas en Cámara de Diputados en Av. H. Congreso de la Unión No. 66 , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Av. Nuevo León No. 210, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

en Cámara de Diputados en , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Av. Nuevo León No. 210, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. 11:00 horas en Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión No. 66 , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza y en el Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

en Cámara de Diputados en , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza y en el Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

en Monumento a la Madre en , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. 20:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Hemiciclo a Juárez en colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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