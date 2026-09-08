¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 8 de septiembre?: Así funcionan las líneas y estaciones

¿Vas a salir este martes 8 de septiembre? Ten mucha paciencia si vives en la Ciudad de México (CDMX), especialmente si tienes que tomar alguna unidad del transporte público porque es parte de tu día o tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, los usuarios reportan retrasos y tiempos de espera superiores a los 10 minutos en la línea 3, sin embargo, las autoridades puntualizan que hay circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX se restableció servicio la estación 416 Oriente de la línea 6.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B. registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/7dOvALpyyk — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 8, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 8 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

06:24 horas: usuarios reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX

06:00 horas: Metro CDMX reporta avance constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B

05:51 horas: usuarios reportan retrasos de 10 minutos en la Línea 3 ; se agiliza la circulación de los trenes

; se agiliza la circulación de los trenes 05:50 horas: reportan retrasos de 10 minutos en la Línea 9 ; autoridades agilizan el avance de los trenes

; autoridades agilizan el avance de los trenes 05:35 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea A del Metro CDMX ; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales

; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

🟢AVISO L6



3⃣Seguimos informando, al momento, se restablece el servicio en 416 Oriente.

(Actualización 05:31 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/3EhLMMAToJ#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 8, 2026

Así avanza el Metrobús CDMX este 8 de septiembre

05:31 horas : se restablece el servicio de la estación 416 Oriente de la Línea 6

de la Línea 6 05:03 horas: sin servicio la estación 416 Oriente en la Línea 6 d el Metrobús CDMX por reencarpetamiento asfáltico

el Metrobús CDMX por reencarpetamiento asfáltico 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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