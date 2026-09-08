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¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 8 de septiembre?: Así funcionan las líneas y estaciones

Las lluvias en la Ciudad de México han complicado el avance de los diferentes transportes públicos; te contamos cómo van

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a salir este martes 8 de septiembre? Ten mucha paciencia si vives en la Ciudad de México (CDMX), especialmente si tienes que tomar alguna unidad del transporte público porque es parte de tu día o tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, los usuarios reportan retrasos y tiempos de espera superiores a los 10 minutos en la línea 3, sin embargo, las autoridades puntualizan que hay circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX se restableció servicio la estación 416 Oriente de la línea 6.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 8 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

  • 06:24 horas: usuarios reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX
  • 06:00 horas: Metro CDMX reporta avance constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B
  • 05:51 horas: usuarios reportan retrasos de 10 minutos en la Línea 3; se agiliza la circulación de los trenes
  • 05:50 horas: reportan retrasos de 10 minutos en la Línea 9; autoridades agilizan el avance de los trenes
  • 05:35 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea A del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes desde las terminales
  • 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este 8 de septiembre

  • 05:31 horas: se restablece el servicio de la estación 416 Oriente de la Línea 6
  • 05:03 horas: sin servicio la estación 416 Oriente en la Línea 6 del Metrobús CDMX por reencarpetamiento asfáltico
  • 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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