¿Hay parquímetros este 1 de septiembre en CDMX? Lo que debes saber antes de estacionarte

Si este martes 1 de septiembre de 2026 tienes previsto utilizar un cajón de estacionamiento en algunas zona con parquimetros de la Ciudad de México, toma nota: el servicio operará con normalidad.

La fecha genera una serie de dudas debido a la realización sel Segundo Informe de Gobierno de la Presidencia del país, pero el 1 de septiembre no implica la suspensión del sistema de parquímetros.

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¿A qué hora funcionan los parquímetros en CDMX?

En las zonas donde opera ecoParq, el horario habitual es de 8:00 a.m. a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Existen horarios ampliados en algunas zonas; en Polanco dentro del Parquimetro comprendido por Arquímedes, Horacio, Molier y Reforma, el servido puede extenderse hasta la 1:00 de la madrugada al día siguiente.

En Roma a Hipódromo, también existe un horario ampliado de jueves a sábado hasta la 1:00 de la mañana.

¿Cuánto cuesta el Parquímetro en CDMX?

La tarifa vigente durante 2026 es de $3.40 pesos por cada 15 minutos de estacionamiento, de acuerdo con la información oficial de ecoParq.

El pago puede ser realizarse mediante monedas, tarjeta Mueve Ciudad o aplicaciones autorizadas como Parkum, Mueve Ciudad o Blinkay, dependiendo del polígono.

En las colonias Juárez y Cuauhtémoc, el sistema es administrado por SERVIMET y cuenta con mecanismos de pago diferentes.

La tarifa actual de #Parquímetros en zonas 🚗 @ecoParq es de:



🔻 $3.40 pesos por cada 15 minutos.

🔻$13.60 pesos por hora.



Esto conforme al Código Fiscal 2026 de la Ciudad de México. 🏙️✅#EvitaInfracción #CDMX pic.twitter.com/aPHwuUHSf8 — ecoParq (@ecoParq) August 31, 2026









¿Las motocicletas pagan parquímetro en CDMX?

Las motocicletas están exentas del pago, pero deben estacionarse exclusivamente en los espacios destinados para ellas, identificados mediante señalamiento azul, así que si vas a manejar este martes por la CDMX, no olvides pagar tu Parquímetro para evitar una infracción o el inmovilizador.

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